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Spor

Wesley Sneijder'den deprem seferberliği! ''Türkiye benim ikinci vatanım''

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklamalarda bulundu. Depremzedeler için yardım projelerinden bahseden Wesley Sneijder, 'Türkiye benim ikinci vatanım ve bende çok önemli bir yeri var.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

17 Şubat 2023 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Wesley Sneijder'den deprem seferberliği! ''Türkiye benim ikinci vatanım''
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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, A Spor'a konuştu. Türkiye'de yaşanan depremler hakkında da konuşan Sneijder, "Türkiye benim ikinci vatanım ve bende çok önemli bir yeri var." dedi.

TÜRKİYE İÇİN KOLLARI SIVADI

Wesley Sneijder, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası harekete geçti. Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu, ikinci vatanı olarak gördüğü Türkiye için kolları sıvadı. Sneijder, amatör futbol kulüplerinden Utrecht'in antrenörlüğünü yapan Tarık Divarcı ile birlikte Türkiye ve Suriye bayraklı pazubent projesini hayata geçirdi.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Sneijder, "Depremzedelerin hayatlarının normale dönebilmesi için maddi destek çok önemli. Ben hızlı bir şekilde harekete geçerek Hollanda 1. Futbol Ligi'nde yer alan 18 takım kaptanlarına geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarında takmaları için Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı kaptanlık pazubentlerini hazırlatıp gönderdim. Takım kaptanları bu pazubentleri takarak karşılaşmalara çıktılar. Maç sonlarında da açık artırma usulüyle satışa sunulmak üzere hem pazubentleri hem de o karşılaşmada giydikleri formaları imzalayarak bize geri gönderdiler. Biz de depremzedelere maddi destek sağlamak için özel olarak açtığımız site üzerinden bunların satışını yapacağız. Elde ettiğimiz tüm geliri de depremzedelere aktaracağız." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI BOYUTA TAŞICAĞIM"

Wesley Sneijder kampanyayı, uluslararası boyuta taşımak için çalışacağını da ifade etti ve, "Hafta sonunda İtalya'ya gideceğim. Orada farklı kulüp ve futbolcu arkadaşlarımla görüşmeler yapacağım. Kendilerinden depremzedelere yardım kampanyası için imzalı formalarını isteyeceğim. Bu isteğimi de geri çevireceklerini düşünmüyorum. Böylece Hollanda'da ulusal olarak başlattığımız bu projeyi uluslararası yardım kampanyasına çevireceğim." dedi.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

6 Şubat sabahı deprem haberini aldığında hisettiklerini anlatan dünya yıldızı, "İlk duyduğumda çok şaşırdım, şok oldum ve çok üzüldüm. İlk olarak İstanbul'dan birkaç arkadaşımı aradım. O bölge için ne yapmamız gerektiğini sordum. Deprem bölgesindeki durumu kendilerinden öğrenmeye çalıştım. Türkiye benim ikinci vatanım ve bende çok önemli bir yeri var. İlk geldiğimde beni nasıl karşıladıklarını ve ayrılırken de beni nasıl yolcu ettiklerini hiç unutamam. Aslında benim için çok farklı bir kültür olmasına rağmen kendimi orada hep evimde gibi hissettim. Türk insanının sıcakkanlılığı, misafirperverliği çok ayrı." sözlerini sarf etti.

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