10 Nisan 2020 Cuma 00:57 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 00:57

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, Ajansspor'dan Salim Manav'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uygun, Katar'ın Al Gharafa takımında birlikte çalıştığı Wesley Sneijder'in Galatasaray'da teknik direktörlük hedefi olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR"

Uygun, "Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor, kendisi teknik direktör olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.