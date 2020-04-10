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Spor

Bülent Uygun açıkladı! Wesley Sneijder'in hedefi Galatasaray'a teknik direktör olmak!

Katar'ın Al Gharafa takımında Wesley Sneijder ile birlikte çalışan teknik direktör Bülent Uygun, Hollandalı yıldızın hedefini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da görev yapan Uygun, eski oyuncusunun Galatasaray'da teknik direktörlük hedefi olduğunu açıkladı.

10 Nisan 2020 Cuma 00:57 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 00:57
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, Ajansspor'dan Salim Manav'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uygun, Katar'ın Al Gharafa takımında birlikte çalıştığı Wesley Sneijder'in Galatasaray'da teknik direktörlük hedefi olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR"

Uygun, "Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor, kendisi teknik direktör olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Ayşe teyzeden Milli Dayanışma'ya destek

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