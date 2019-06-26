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Wesley Sneijder'in menajerinden Galatasaray'a geri dönüş açıklaması

Galatasaray taraftarının en sevdiği oyunculardan bir tanesi olan Wesly Sneijder için, tecrübeli oyuncunun temsilcisi Guido Albers önemli açıklamalar yaptı.

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Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in Türkiye'ye döneceği yönündeki iddialara menajeri Guido Albers açıklık getirdi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Albers, "Wesley, geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde bir karar verecek. Türkiye'de harika günler geçirdi. Elbette ki Türkiye seçeneği açık. Ancak bize şu ana kadar ne Gazi Şehir Kulübü'nden ne de bir başka kulüpten teklif gelmedi. Arayanlar var; ama resmî bir transfer görüşmesi olmadı. Başka ülkelerden teklif var. Al Gharafa ile sözleşme yeniler miyiz o da belli değil. Önümüzdeki bir kaç günde buna karar vereceğiz. İspanya'da da eve var. Bazen orada oluyor. Gelecek hafta bulaşacağız. Var olan teklifleri değerlendireceğiz, gelebilecek tekliflere de açığız" dedi. 

GALATASARAY SÖZLERİ

Sneijder'in Galatasaray'a dönme olasılığı olup olmadığı hakkındaki soru için ise Guido Albers, "Şu ana kadar böyle bir temasımız olmadı. Orada yeni karar vericiler var. Düşünür, teklif yaparlarsa, elbette ki Wesley döner. Futbolda her şey mümkündür. Galatasaray'la çok güçlü bağları var. Harika sezonlar geçirdi ve başarılı oldu. Türkiye'de tekrar futbol oynamak onun için her zaman bir seçenektir" şeklinde konuştu.

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