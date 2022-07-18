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Spor

West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, Celta Vigo'dan ayrılan milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladı.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
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West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı.

Ay başında İspanyol kulübü Celta Vigo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Okay'ın yeni takımı, West Bromwich Albion oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında Celta Vigo'ya gitmişti.

Milli takımı formasıyla 39 maça çıkan Okay, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında West Bromwich, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da Getafe'de kiralık olarak oynadı.

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