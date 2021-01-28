İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3549
  • EURO
    8,9273
  • ALTIN
    438.734
  • BIST100
    1498.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • West Bromwich Albion Okay Yokuşlu'yu transfer etti
Spor

West Bromwich Albion Okay Yokuşlu'yu transfer etti

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transfer olmaya hazırlanıyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:23
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Mbaye Diagne sonrası Okay Yokuşlu'nun transferini de bitirdi. West Bromwich, Pete O'Rourke'nin haberine göre Okay Yokuşlu'nun kiralanması adına da Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.

Milli oyuncumuzu satın alma opsiyonlu kiralama adına anlaşmayı tamamlayan West Bromwich, Okay'ın kararını bekliyor. Okay Yokuşlu, bu transferi onaylaması durumunda Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a imza atacak. 

2018'de 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor 'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla İspanya LaLiga'da 12, Kral Kupası'nda ise 2 maça çıktı. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.