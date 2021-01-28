28 Ocak 2021 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:23

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Mbaye Diagne sonrası Okay Yokuşlu'nun transferini de bitirdi. West Bromwich, Pete O'Rourke'nin haberine göre Okay Yokuşlu'nun kiralanması adına da Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.

Milli oyuncumuzu satın alma opsiyonlu kiralama adına anlaşmayı tamamlayan West Bromwich, Okay'ın kararını bekliyor. Okay Yokuşlu, bu transferi onaylaması durumunda Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a imza atacak.

2018'de 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor 'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla İspanya LaLiga'da 12, Kral Kupası'nda ise 2 maça çıktı.