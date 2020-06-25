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Spor

West Ham 3 futbolcuyla yollarını ayırıyor

Premier Lig takımı West Ham United, yeni sezon kadrosunda Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez ve Jeremy Ngakia'nın yer almayacağını açıkladı.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:58
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, sezon sonunda 3 oyuncusuyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süreleri 30 Haziran'da sona erecek Arjantinli savunmacı Pablo Zabaleta, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Carlos Sanchez ve takımın genç yeteneklerinden İngiliz sağ bek Jeremy Ngakia ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, kulübün altyapısından çıkan ve bu sezon 5 lig maçında görev alan 19 yaşındaki Ngakia'ya ciddi oranda maaş iyileştirilmesi yapılmış bir kontrat önerilmesine rağmen İngiliz oyuncunun bunu reddettiği de vurgulandı.

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, 31 hafta sonunda 27 puanla 17. sırada yer alıyor.

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