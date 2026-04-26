West Ham, 3 puanı son dakikada aldı

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında West Ham, Everton'ı konuk etti.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

West Ham'a galibiyeti getiren goller 52. dakikada Tomas Soucek ve 90+2. dakikada Calum Wilson'dan geldi.

Everton'ın tek golünü ise 88. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

KÜME HATTI KARIŞTI

Bu sonuçla birlikte West Ham 36 puanla 17. sırada yer alırken, Everton 47 puanla 11. sırada bulunuyor.

GELECEK HAFTA

Gelecek hafta West Ham deplasmanda Brentford ile, Everton ise evinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.