İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

West Ham, 3 puanı son dakikada aldı

West Ham, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında evinde Everton'ı 2-1 mağlup etti ve puanını 36'ya yükseltti.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 00:55
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında West Ham, Everton'ı konuk etti.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

West Ham'a galibiyeti getiren goller 52. dakikada Tomas Soucek ve 90+2. dakikada Calum Wilson'dan geldi.

Everton'ın tek golünü ise 88. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

KÜME HATTI KARIŞTI

Bu sonuçla birlikte West Ham 36 puanla 17. sırada yer alırken, Everton 47 puanla 11. sırada bulunuyor.

GELECEK HAFTA

Gelecek hafta West Ham deplasmanda Brentford ile, Everton ise evinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu dolu dolmuşta pes dedirten görüntüler: Şoförün vurdumduymazlığı tepki çekti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.