West Ham, Brighton deplasmanında rahat kazandı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında West Ham United, Brighton deplasmanına konuk oldu. American Express Stadyumu'ndaki maçı West Ham United 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada James Ward-Prowes, 58/. dakikada Jarrow Bowen ve 63. dakikada Michail Antonio attı. Brighton'ın tek golü 81. dakikada Pascal Gross'tan geldi.
Bu sonucun ardından West Ham United, 7 puana yükseldi. Brighton, 6 puanda kaldı.
West Ham United, ligde gelecek hafta Luton Town deplasmanına gidecek. Brighton, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.