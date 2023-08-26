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Spor

West Ham, Brighton deplasmanında rahat kazandı

Premier Lig'in 3. haftasında West Ham United ile Brighton karşı karşıya geldi. West Ham United, Brighton'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:44 - Güncelleme:
West Ham, Brighton deplasmanında rahat kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında West Ham United, Brighton deplasmanına konuk oldu. American Express Stadyumu'ndaki maçı West Ham United 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada James Ward-Prowes, 58/. dakikada Jarrow Bowen ve 63. dakikada Michail Antonio attı. Brighton'ın tek golü 81. dakikada Pascal Gross'tan geldi.

Bu sonucun ardından West Ham United, 7 puana yükseldi. Brighton, 6 puanda kaldı.

West Ham United, ligde gelecek hafta Luton Town deplasmanına gidecek. Brighton, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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