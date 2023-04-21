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Spor

West Ham evinde yarı final biletini aldı

West Ham, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında konuk ettiği KAA Gent'i 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

21 Nisan 2023 Cuma 00:32 - Güncelleme:
West Ham evinde yarı final biletini aldı
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında West Ham, 1-1'in rövanşında KAA Gent ile karşı karşıya geldi.

London Stadium'da oynanan maçı West Ham 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 37 ve 63. dakikalarda Michail Antonio, 56. dakikada Lucas Paqueta ve 58. dakikada Declan Rice kaydetti. KAA Gent'in tek golünü 26. dakikada Hugo Cuypers attı.

West Ham'ın Bowen ile 71. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla West Ham United UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. İngiliz ekibi yarı finalde Anderlecht'i saf dışı bırakan AZ Alkmaar'ın rakibi oldu.

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