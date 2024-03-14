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Spor

West Ham, Freiburg karşısında gol oldu yağdı!

West Ham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında konuk ettiği Freiburg'u 5-0 mağlup etti. İngiliz ekibi bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

14 Mart 2024 Perşembe 23:37 - Güncelleme:
West Ham, Freiburg karşısında gol oldu yağdı!
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi West Ham United ile Almanya temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham, 5-0'lık kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya'daki ilk maçı 1-0'lık skorla kaybeden West Ham, 9. dakikada Lucas Paqueta'nın golüyle turu dengeye getirdi. Jarrod Bowen, 32. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Aaron Creswell'in 52. dakikadaki golü turu West Ham adına perçinledi. Muhammed Kudüs, 77 ve 85. dakikada attığı gollerle maçın skorunu belirledi.

2021/22'de Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan, 2022/23'te Konferans Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan West Ham, son 3 sezonda Avrupa'daki istikrarlı sonuçlarına devam etmiş oldu.

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