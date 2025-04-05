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Spor

West Ham ile Bournemouth puanları paylaştı

Premier Lig'in 31. Haftasında West Ham, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'ndaki maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi5 Nisan 2025 Cumartesi 20:59 - Güncelleme:
West Ham ile Bournemouth puanları paylaştı
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Premier Lig'in 31. Haftasında West Ham, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'ndaki maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bournemouth, 38. dakikada Evanilson'un golüyle öne geçti. West Ham bu gole 61. dakikada Niclas Füllkrug ile cevap verdi. 68. dakikada Jarred Bowen takımını 2-1 öne geçirdi. 79. dakikada Niclas Füllkrug maçın skorunu tayin etti.

West Ham'ın galibiyet hasreti dört maça çıkarken Bournemouth, üç maç aradan sonra puanla tanıştı.

Bu sonucun ardından Bournemouth, 45 puana, West Ham ise 35 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında West Ham, Liverpool deplasmanına konuk olacak. Bournemouth, ligin gelecek haftasında sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

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