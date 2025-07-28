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Spor

West Ham maçındaki performansı beğeni topladı! İngiliz basınından dikkat çeken Altay Bayındır yorumu

ABD'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United'ın West Ham United ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan milli kaleci Altay Bayındır performansıyla beğeni topladı. Altay Bayındır'ın performansını değerlendiren İngiliz basını 'Onana sahada antrenman yapabiliyor ve sezon başlangıcına hazır olabilir ancak hazır olmazsa bile Altay, bu bölge için Manchester United'ın fazla para harcamasına gerek olmadığını gösterebilir.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
West Ham maçındaki performansı beğeni topladı! İngiliz basınından dikkat çeken Altay Bayındır yorumu
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İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Manchester United, kamptaki ilk maçını West Ham United karşısında oynadı.

Ruben Amorim'in ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken yeni transferlerden Matheus Cunha maça ilk 11'de başladı, Bryan Mbeumo ise süre almadı.

Ruben Amorim'in ekibinin gollerini Bruno Fernandes (2) kaydederken milli kaleci Altay Bayındır karşılaşmada Manchester United adına ilk 11'de yer aldı. Altay'ın ABD kampındaki diğer maçlarda da forma giymesi bekleniyor.

İngiliz ekibinin diğer kalecisi Andre Onana, sakatlığı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Onana'nın Premier Lig'de yeni sezonun ilk birkaç haftasında forma giyememe ihtimali de bulunuyor.

ALTAY BAYINDIR YORUMU

İngiliz basınından Times'ta yer alan haberde Manchester United'ın West Ham United'la oynadığı maç için yapılan değerlendirmede Altay Bayındır'ın performansına da yer verildi.

Andre Onana'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasından dolayı Altay'ın kendini gösterme şansı elde edeceği belirtildi.

Altay'la ilgili, "Onana sahada antrenman yapabiliyor ve sezon başlangıcına hazır olabilir ancak hazır olmazsa Altay, bu bölge için Manchester United'ın fazla para harcamasına gerek olmadığını gösterebilir." denildi.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Manchester United'ın yeni sezon öncesinde bir kaleci transferi yapabileceği iddia edilmişti.

Milli kaleci için ayrıca, "Jarrod Bowen'ın ikinci yarıdaki şutunu durduramadı ancak son bölümde beraberliği engelleyecek birkaç güçlü kurtarış yaptı ve henüz, göz ardı edilmemesi gerektiğini gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Manchester United'da iki sezonda 11 maça çıkan milli kaleci, kalesini 3 maçta gole kapattı. Altay, forma giydiği maçlarda kalesinde 20 gol gördü.

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