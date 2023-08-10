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Spor

West Ham, Manchester City'nin Paqueta teklifini reddetti

West Ham United, Manchester City'nin Lucas Paqueta için yaptığı 101 milyon euroluk teklifi reddetti.

10 Ağustos 2023 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
West Ham, Manchester City'nin Paqueta teklifini reddetti
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Declan Rice'ı 120 milyon gibi büyük bir bedelle Arsenal'e satan West Ham United yeni bir yüksek bonservisli satış yapabilir. West Ham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Paqueta için teklifte bulunan Manchester City ilk teklifinden beklediği sonucu alamadı.

Foot Mercato'nun haberine göre; West Ham United, Manchester City'nin Lucas Paqueta için yaptığı 101 milyon euro'luk teklifi reddetti.

İngiliz ekibinin Paqueta için 110 milyon euro'luk gelir beklediği ifade edilirken bu teklifin gelmesi durumunda anlaşmanın sağlanacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan Paqueta 5 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı orta saha West Ham United ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti.

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