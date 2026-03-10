İSTANBUL 16°C / 4°C
Spor

West Ham penaltılarla tur atladı

İngiltere FA Cup 5. turunda West Ham United ile Brentford arasındaki mücadele 2-2 sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibini 3-2 mağlup eden West Ham, çeyrek finale yükseldi.

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 01:46 - Güncelleme:
İngiltere FA Cup 5. turda West Ham United ile Brentford kozlarını paylaştı.

Londra Stadyumunda oynanan müsabakanın 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayan maçta seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltıları West Ham 3-2 kazandı ve çeyrek final biletini kaptı.

West Ham'ın gollerini 19 ve 34. dakikalarda Jarrod Bowen kaydetti.

Brentford'un golleri ise 28. dakikada ve 81. dakikada Igor Thiago'dan geldi.

Mücadelede seri penaltılar haricinde, iki takımda buldukları ikinci golleri penaltı atışlarından buldu.

