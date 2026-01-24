West Ham, Sunderland karşısında 3 golle kazandı

İngiltere Premier Lig 23. hafta maçında West Ham United sahasında Sunderland'i 3-1 mağlup etti.
Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Crysencio Summerville, 28. dakikada penaltıdan Jarrod Bowen ve 43. dakikada Mateus Fernandes kaydetti. Sunderland'in tek golü 66. dakikada Brian Brobbey'den geldi.
Bu sonuçla birlikte West Ham 20 puan olurken, Sunderland 33 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında West Ham, Chelsea'ye konuk olacak. Sunderland ise Burnley'i ağırlayacak.