Spor

West Ham, Tottenham deplasmanında 3 puanı kaptı

West Ham, Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham deplasmanında 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Konuk ekip bu sonuçla ligdeki 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

17 Ocak 2026 Cumartesi 20:22
West Ham, Tottenham deplasmanında 3 puanı kaptı
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Tottenham, sahasında West Ham'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip West Ham 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Crysencio Summerville ile 90+3. dakikada Callum Wilson kaydetti. Ev sahibi Tottenham'ın tek golü ise 64. dakikada Cristian Romero'dan geldi.

Bu sonucun ardından West Ham, ligdeki 9 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Tottenham'ın ise ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Puan durumunda Tottenham 27 puanda kalırken, West Ham 17 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham ise sahasında Sunderland'i ağırlayacak.

