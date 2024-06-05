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Spor

West Ham United, Aleix Garcia'yı istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Girona'da forma giyen Aleix Garcia için devreye girdiği iddia edildi.

5 Haziran 2024 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
West Ham United, Aleix Garcia'yı istiyor
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Girona'nın 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Aleix Garcia'ya talipler artıyor.

Marca'nın haberine göre; Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'in ardından West Ham, oyuncu için devreye girdi.

14 MİLYON EURO TEKLİF

İngiliz ekibinin oyuncu için Girona'ya 14 milyon euro bonservis teklif ettiği belirtildi.

Yeni teknik direktör Julien Lopetegui'nin oldukça fazla ilgi gösterdiği ve kadrosunu İspanyol oyuncuyla güçlendirmek istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Girona'nın tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında büyük pay sahibi olan Garcia, çıktığı 40 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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