West Ham United - AZ Alkmaar maçına Halil Umut Meler damga vurdu

West Ham United - AZ Alkmaar mücadelesine hakem kararları damga vurdu.
Müsabakanın 41. dakikasında Tijjani Reijnders'in uzaklardan golüyle 1-0 öne geçen AZ Alkmaar, mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Golün ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden West Ham United, gol öncesinde Paqueta'ya faul yapıldığı görüşünü savundu.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulunan West Ham United forması giyen futbolcular, golün iptalini istedi.
Pozisyon VAR'da incelenirken gol kararı geçerli sayıldı. Ancak West Ham taraftarları, özellikle sosyal medyada Halil Umut Meler'e gol kararı nedeniyle yoğun tepki gösterdi.
Ev sahibi ekip West Ham United karşılaşmayı geriden gelerek 2-1 kazandı. İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 67nci dakikada penaltıdan Benrahma ve 75inci dakikada Antonio kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek sayısı ise 41inci dakikada Reijndersten geldi.