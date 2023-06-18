West Ham United, Declan Rice'ın alternatifini buldu

Uefa Konferans Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan İngiliz temsilcisi West Ham United, adı birçok Premier Lig ekipleriyle anılan Declan Rice'ın boşluğunu doldurmak için listesini hazırladı.

24 yaşındaki takım kaptanının adı Arsenal ve Chelsea ile sıkça anılıyor. İngiliz orta saha takımdan ayrılırsa West Ham United, Fulham'ın Portekizli futbolcusu Palhinha'ya teklifte bulunacak.

Londra ekibinin transferde liste başı olan Palhinha, bu sezon Fulham ile 40 maça çıkmış ve 4 gol kaydetmişti.

West Ham United bu bölge için diğer adayı ise Edson Alvarez. Meksikalı futbolcuya geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund teklifte bulunmuş ama henüz anlaşma sağlanamamıştı.