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Spor

West Ham United evinde Olympique Lyon ile berabere kaldı

West Ham United, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında evinde konuk ettiği Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

8 Nisan 2022 Cuma 00:42 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 00:42
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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz West Ham United ile Fransız Olympique Lyon karşı karşıya geldi.

Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken 45+3'te Creswell kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarıya hızlı başlayan West Ham, 52'de Bowen'in golüyle öne geçti. 66. dakikada Ndombele maça eşitliği getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

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