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Spor

West Ham United evinde rahat kazandı

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Fulham'ı 3-1 mağlup etti.

9 Ekim 2022 Pazar 18:13 - Güncelleme:
West Ham United evinde rahat kazandı
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Premier Lig'in 9. haftasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham 3-1 kazanırken goller; 29. dakikada penaltıdan Jarrod Bowen 62. dakikada Gianluca Scamacca ve 90+1'de Michail Antonio'nun ayağından geldi. Konuk ekip Fulham'ın tek golü ise 5. dakikada Andreas Pereira'dan geldi.

West Ham'ın yeni transferlerinden Gianluca Scamacca takımıyla çıktığı son 3 maçta da gol atmayı başardı. Scamacca, West Ham formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 6 gole ulaşmış oldu. West Ham, bu sezon Scamacca'nın gol attığı tüm maçları kazandı

Bu sonuçla beraber ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alan West Ham puanını 10'a yükseltirken, Fulham 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında West Ham deplasmanda Southampton ile karşılaşırken Fulham evinde Bournemouth'u ağırlayacak.

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