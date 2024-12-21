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Spor

West Ham United ile Brighton yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında West Ham United, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

21 Aralık 2024 Cumartesi 20:43 - Güncelleme:
West Ham United ile Brighton yenişemedi
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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında West Ham United, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Brighton, 51. dakikada Mats Wieffer ile öne geçti. West Ham United, bu gole 58. dakikada Muhammed Kudus ile cevap verdi.

Brighton'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Brighton 25, West Ham United 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, sahasında Brentford'u ağırlayacak. West Ham United, Southampton deplasmanına gidecek.

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