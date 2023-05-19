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Spor

West Ham United, Konferans Ligi'nde finalde!

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finali rövanş maçında West Ham United, rakibi AZ Alkmaar'ı 1-0'lik skorla mağlup ederek finale yükselen isim oldu.

19 Mayıs 2023 Cuma 00:48 - Güncelleme:
West Ham United, Konferans Ligi'nde finalde!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Fiorentina ile West Ham United karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasının yarı final rövanş aşaması, iki maçla sona erdi.

İsviçre temsilcisi Basel, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Fiorentina'yı bu kez St. Jakob-Park Stadı'nda ağırladı.

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına kaldı.

- West Ham normal sürenin uzatmalarında bulduğu golle kazandı

Diğer yarı final rövanş karşılaşmasında, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, West Ham United'ı AFAS Stadı'nda ağırladı.

Slovak hakem Ivan Kruzliak'in yönettiği mücadelede West Ham United, 90+4. dakikada Pablo Fornals'ın fileleri sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup etti.

İlk maçı da 2-1 kazanan İngiltere ekibi adını finale yazdırdı.

Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, 7 Haziran Çarşamba günü Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

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