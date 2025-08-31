West Ham United ligde galibiyetle tanıştı

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile West Ham karşılaştı.
The City Ground'da oynanan karşılaşmayı West Ham, 3-0 kazandı.
Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Jarred Bowen, 88. dakikada penaltıdan Lucas Paqueta ve 90+1. dakikada Callum Wilson kaydetti.
Bu sonuçlarla birlikte Nottingham ekibi puanını 4 puanda kalırken, Londra ekibi ise ligdeki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.
Önümüzdeki hafta Nottingham Forest, Emirates'te Arsenal'e konuk olacak. West Ham ise Londra derbisinde evinde Tottenham'ı ağırlayacak.