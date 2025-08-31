İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

West Ham United ligde galibiyetle tanıştı

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile West Ham karşılaştı. The City Ground'da oynanan karşılaşmayı West Ham, 3-0 kazandı

31 Ağustos 2025 Pazar 18:21
West Ham United ligde galibiyetle tanıştı
İngiltere Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile West Ham karşılaştı.

The City Ground'da oynanan karşılaşmayı West Ham, 3-0 kazandı.

Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Jarred Bowen, 88. dakikada penaltıdan Lucas Paqueta ve 90+1. dakikada Callum Wilson kaydetti.

Bu sonuçlarla birlikte Nottingham ekibi puanını 4 puanda kalırken, Londra ekibi ise ligdeki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.

Önümüzdeki hafta Nottingham Forest, Emirates'te Arsenal'e konuk olacak. West Ham ise Londra derbisinde evinde Tottenham'ı ağırlayacak.

