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Spor

West Ham United, Lyon'u farklı yenerek yarı finale yükseldi

West Ham United, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında deplasmanda Olympique Lyon'u 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

15 Nisan 2022 Cuma 00:49 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 00:49
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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında Olympique Lyon ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı West Ham 3-0 kazandı ve toplamda 4-1'lik skora ulaşarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Dawson ve 44. dakikasında Declan Rice'ın golleriyle West Ham United ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda etkisini sürdüren İngiliz ekibi, 48'de Bowen'in golüyle üç farklı öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi West Ham 3-0 önde tamamladı ve Olympique Lyon'u kupanın dışına itti.

West Ham United yarı finalde Barcelona'yı saf dışı bırakan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek.

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