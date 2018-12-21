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West Ham United, Medel için Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklif etti

Beşiktaşlı yöneticiler ile Premier Lig ekibinin temsilcileri dün İstanbul'da pazarlık masasına oturdu. İngiliz kulübünün idarecileri, Teknik Direktör Pellegrini'nin ısrarla istediği Şilili futbolcu için 7 milyon euro bonservis önerdi ancak rakamı düşük bulan siyah-beyazlılar teklife olumlu yanıt vermedi.

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West Ham United Kulübü ile bir süredir Gary Medel için doğrudan temas halinde olan Beşiktaş Yönetimi dün Şilili oyuncu için İngiliz ekibinin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bugüne kadar Medel konusunda dolaylı öneri getiren İngiliz kulübünün idarecileri dünkü kritik toplantıda sözlü olarak resmi teklif yaptı.

West Ham United'ın görüşmede Şilili Teknik Direktör Manuel Pellegri'nin kadrosunda görmek istediği Gary Medel için 7 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirlendi. Ancak siyah-beyazlılar bu cazip teklife olumlu yanıt vermedi.

Beşiktaşlı yetkililerin, West Ham'lı idarecilere, "Medel bizim için çok değerli bir oyuncu. Teknik Direktör Şenol Güneş onun satılmasını istemiyor. Devre arasında göndereceğimiz oyuncular arasına onu hiç koymadık. Zaten teklif ettiğiniz bonservis de Medel için az" dediği ifade edildi.

West Ham United Teknik Direktörü Pellegrini'nin ısrarcı olduğu 31 yaşındaki Medel'i kadroda tutabilmek için tüm imkanlarını kullanacak olan Beşiktaş Yönetimi yine de ikinci bir pazarlık konusunda İngiliz yöneticilere yeşil ışık yaktı. Medel'in de West Ham'ın teklifine sıcak baktığı ve İngiltere'ye gitmek istediğini siyah-beyazlı idarecilere ilettiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi ile West Ham United idarecilerinin 2019'un ilk haftasında Medel için yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

(Milliyet)

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