İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8516
  • EURO
    7,9293
  • ALTIN
    411.641
  • BIST100
    118080
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
Spor

West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Londra temsilcisi West Ham United, ligin bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:18 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:18
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, Manchester United ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, Michail Antonio'nun 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı futbolla başlayan Manchester United 51. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle eşitliği sağladı, maç 1-1 tamamlandı.

Manchester United bu skorla puanını 63'e yükselterek ligde 4. sırada yer aldı.

West Ham United, Manchester United deplasmanından aldığı 1 puanla son haftasına girilen Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.