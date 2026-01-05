İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0455
  • EURO
    50,2326
  • ALTIN
    6107.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • West Ham United, Taty Castellanos transferini duyurdu
Spor

West Ham United, Taty Castellanos transferini duyurdu

Premier Lig ekibi West Ham United, Lazio'nun Arjantinli yıldızı Taty Castellanos'u kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
West Ham United, Taty Castellanos transferini duyurdu
ABONE OL

West Ham United, Lazio'nun Arjantinli forveti Taty Castellanos'u kadrosuna kattı.

İngiliz kulübü, bu transfer için Lazio'ya 30 milyon Euro bonservis ödemeyi taahhüt etti. Arjantinli golcü, West Ham ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Castellanos, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak benim için çok önemli bir meydan okuma olduğu için çok mutluyum ve takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buraya geldim" dedi.

PERFORMANSI

27 yaşındaki santrfor, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 11 Serie A maçında 2 gol atıp 3 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.