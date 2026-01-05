West Ham United, Taty Castellanos transferini duyurdu

West Ham United, Lazio'nun Arjantinli forveti Taty Castellanos'u kadrosuna kattı.

İngiliz kulübü, bu transfer için Lazio'ya 30 milyon Euro bonservis ödemeyi taahhüt etti. Arjantinli golcü, West Ham ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Castellanos, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak benim için çok önemli bir meydan okuma olduğu için çok mutluyum ve takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buraya geldim" dedi.

PERFORMANSI

27 yaşındaki santrfor, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 11 Serie A maçında 2 gol atıp 3 asist yaptı.