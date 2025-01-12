West Ham United'a kötü haber! Niclas Füllkrug 3 ay yok

West Ham United'ın Alman forveti Niclas Füllkrug, sakatlığı sebebiyle 3 ay forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada cuma günü Aston Villa'ya karşı oynanan FA Cup maçında sakatlık yaşayan Füllkrug'un arka adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre formasından uzak kalacağı ifade edildi.

Füllkrug, sezonun şimdiye kadarki bölümünde sakatlıkları sebebiyle 85 gün sahalardan uzak kalmıştı.

West Ham'ın sezon başında 27 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği 31 yaşındaki forvet, bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.