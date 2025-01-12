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Spor

West Ham United'a kötü haber! Niclas Füllkrug 3 ay yok

Premier Lig ekibi West Ham United'ın Alman yıldızı Niclas Füllkrug yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 17:39 - Güncelleme:
West Ham United'a kötü haber! Niclas Füllkrug 3 ay yok
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West Ham United'ın Alman forveti Niclas Füllkrug, sakatlığı sebebiyle 3 ay forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada cuma günü Aston Villa'ya karşı oynanan FA Cup maçında sakatlık yaşayan Füllkrug'un arka adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre formasından uzak kalacağı ifade edildi.

Füllkrug, sezonun şimdiye kadarki bölümünde sakatlıkları sebebiyle 85 gün sahalardan uzak kalmıştı.

West Ham'ın sezon başında 27 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği 31 yaşındaki forvet, bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

  • Niclas Füllkrug
  • WEST Ham United
  • sakatlık

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