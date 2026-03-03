İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

West Ham United'da Adama Traore'ye ilginç yasak

West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Adama Traore'nin ağırlık çalışmasını yasakladı.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 15:59 - Güncelleme:
West Ham United'da Adama Traore'ye ilginç yasak
West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, Adama Traore'ye ağırlık antrenmanı yapmayı yasakladığını açıkladı.

Traore'nin fiziksel kapasitesine dikkat çeken Portekizli teknik adam, yıldız oyuncunun ekstra kas çalışmasına ihtiyacı olmadığını belirtti.

"Adama Traore'nin genleri inanılmaz. Ancak bu, onun spor salonunda daha fazla vakit geçirmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ona salondan uzak durmasını söyledim. Farkına varması gereken konulardan biri de bu" ifadelerini kullanan Portekizli teknik adam, 30 yaşındaki futbolcunun yalnızca sakatlık önleyici çalışmalar yapacağını vurguladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, genç oyuncuların ise farklı bir program uyguladığını söyledi. 18 yaşındaki savunma oyuncusu ve İngiltere U-19 Milli Takımı futbolcusu Airidas Golambeckis'i örnek gösteren Nuno, "Kas kütlesi kazanması gerekiyor ve bu durumda spor salonunda uzun süreler geçirmesi tamamen doğru" dedi.

Ocak ayından Fulham'dan West Ham United'a 2,5 Milyon euroya transfer olan İspanyol futbolcu, yeni takımında 5 maça çıktı ama skor ve gol katkısı yapamadı.

