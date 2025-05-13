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Spor

West Ham United'dan Altay Bayındır için olay paylaşım! ''Kaleci seviniyor mu?''

Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United sahasında konuk ettiği West Ham United'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Zorlu maçta Manchester United'ın kalesini koruyan milli kaleci Altay Bayındır'ın 2. gol sonrası verdiği tepki gündem oldu. West Ham United ise Altay Bayındır'ın o anlarını 'Kaleci seviniyor mu? notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 12:07 - Güncelleme:
West Ham United'dan Altay Bayındır için olay paylaşım! ''Kaleci seviniyor mu?''
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, West Ham United'ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kaybetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın Jarrod Bowen'ın attığı 2. golden sonra verdiği tepki gündem oldu.

Yediği gol sonrası oldukça sinirlenen Altay, iki yumruğunu sıkarak tribünlere doğru bağırdı. West Ham United ise milli eldivenin bu hareketini tiye alarak, "Kaleci seviniyor mu?" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşım kısa süre içerisinde 4 milyondan fazla görüntülenme aldı. Birçok Türk taraftar, West Ham United'ın bu paylaşımına tepki gösterirken, Altay'ın sinirlendiği için bu hareketi yaptığını yorumlara yazdı.

İşte West Ham United'ın paylaşımı:

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