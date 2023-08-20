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Spor

West Ham United'dan Chelsea'ye farklı tarife

İngiltere Premier Ligi'nin 2. hafta maçında West Ham United ile Chelsea karşı karşıya geldi. London Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi West Ham United 3-1'lik skorla kazandı.

20 Ağustos 2023 Pazar 20:41 - Güncelleme:
West Ham United'dan Chelsea'ye farklı tarife
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West Ham'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nayef Aguerd, 53. dakikada Michail Antonio ve 90+5'te penaltıdan Lucas Paqueta kaydetti.

Chelsea'nin golünü 28. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti.

Enzo Fernandez karşılaşmanın 43. dakikasında Chelsea adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

West Ham'da ilk golü atan Nayef Aguerd karşılaşmanın 67. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte West Ham ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 3 yaptı. Konuk ekip Chelsea ise ligde ilk 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

West Ham önümüzdeki hafta Brighton deplasmanına konuk olurken, Chelsea sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.

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