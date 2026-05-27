West Ham United'dan Nuno Espirito Santo kararı

Premier Lig'de küme düşen West Ham United'da teknik direktör Nuno Espirito Santo için karar verildi.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
West Ham United'da küme düşmenin ardından teknik direktör bilmecesi çözüldü. İngiliz ekibi, sezonu hayal kırıklığıyla tamamlamasına rağmen Beşiktaş ile adı geçen Nuno Espirito Santo ile devam etme kararı aldı.

Premier Lig'e veda eden Londra temsilcisinde yönetim, sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Portekizli teknik adamla yolları ayırmak yerine istikrarı tercih etti. Kulüp, yeniden yapılanma sürecinin Nuno yönetiminde sürdürüleceğini duyurdu.

TARAFTARA AÇIKLAMA GELDİ

West Ham United yönetimi, alınan karar sonrası taraftarlara yönelik bir mesaj yayımladı. Açıklamada, Nuno Espirito Santo'ya olan güvenin devam ettiği belirtilirken teknik ekibin yeni sezon için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nuno Espirito Santo'nun kulübümüze olan bağlılığı sürüyor. Biz de aynı şekilde kendisine olan desteğimizi koruyoruz." denildi.

HEDEF: HEMEN GERİ DÖNMEK

Championship'te mücadele edecek West Ham United'da ana hedefin yeniden Premier Lig'e yükselmek olduğu belirtildi. Yönetim, Nuno'nun daha önce Wolverhampton ile Championship'te yaşadığı şampiyonluğu önemli bir referans olarak görüyor.

52 yaşındaki teknik adamın özellikle yeniden yapılanma sürecindeki deneyimi nedeniyle göreve devam etmesine karar verildiği öğrenildi.

EYLÜLDE GÖREVE GELMİŞTİ

West Ham United'ın başına eylül ayında geçen Nuno Espirito Santo, kötü gidişatı durdurmakta başarılı olamamış ve takım sezon sonunda küme düşmüştü. Buna rağmen kulüp yönetimi, yeni sezonda Portekizli çalıştırıcıyla yola devam edecek.

