Spor

West Ham–Brighton maçında puanlar paylaşıldı

West Ham ile Brighton arasında oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

31 Aralık 2025 Çarşamba 00:48
West Ham–Brighton maçında puanlar paylaşıldı
Premier Lig'in 19. haftasında West Ham, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada West Ham'ın gollerini 10. dakikada Jarod Bowen ve 45+4. dakikada penaltı noktasından Lucas Paqueta kaydetti. Konuk ekip Brighton'un golleri ise 32. dakikada Danny Welbeck ile 61. dakikada Joel Weltman'dan geldi.

Öte yandan Brighton'da Welbeck, 36. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda direği geçemedi.

Brighton'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Brighton, 25 puanla 14. sırada yer aldı. West ham ise 14 puanla 18. sırada konumlandı.

Ligde sonraki hafta West Ham, lig sonuncusu Wolverhampton'a konuk olacak. Brighton, Burnley'i konuk edecek.

