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Spor

West Ham'da 25 milyon euroluk imza!

Premier Lig takımı West Ham United, kadrosunu 25 yaşındaki Yunan stoper Dinos Mavropanos ile güçlendirdi. İngiliz ekibi, Yunan oyuncu için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

22 Ağustos 2023 Salı 22:57 - Güncelleme:
West Ham'da 25 milyon euroluk imza!
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West Ham United, Stuttgart'tan 25 yaşındaki Yunan stoper Dinos Mavropanos'u kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, savunmasını Dinos Mavropanos ile güçlendirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mavropanos, transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan ve West Ham United ile Premier Lig'e geri dönmekten dolayı gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

West Ham United, bu transfer için Stuttgart'a 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

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