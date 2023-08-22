West Ham'da 25 milyon euroluk imza!

West Ham United, Stuttgart'tan 25 yaşındaki Yunan stoper Dinos Mavropanos'u kadrosuna kattı.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, savunmasını Dinos Mavropanos ile güçlendirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mavropanos, transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan ve West Ham United ile Premier Lig'e geri dönmekten dolayı gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

West Ham United, bu transfer için Stuttgart'a 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.