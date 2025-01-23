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Spor

West Ham'da hedef Andre Silva

Forvet hattına transfer yapmak isteyen West Ham United, Leipzig forması giyen Andre Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
West Ham'da hedef Andre Silva
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West Ham United, forvet hattına yapacağı takviye için harekete geçiyor.

Sky'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Leipzig'ten Andre Silva ile ilgileniyor.

Silva ile Bundesliga'dan da ekiplerin ilgilendiği ve Portekizli futbolcunun transferinde cuma gününün kritik olduğu kaydedildi.

West Ham United'ın Andre Silva transferinde başarısız olması durumunda listesindeki diğer isimleri değerlendireceği ve adaylardan birinin Ajax'tan Brian Brobbey olduğu öne sürüldü.

Leipzig'te bu sezon 15 maçta süre bulan Andre Silva, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • Andre Silva transfer
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