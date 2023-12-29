İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5232
  • EURO
    32,729
  • ALTIN
    1959.43
  • BIST100
    7396.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

West Ham'dan Arsenal'e çelme!

Premier Lig 19. hafta mücadelesinde Arsenal, evinde West Ham'ı ağırladı. Konuk ekip, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve 3 puana uzanan taraf oldu.

29 Aralık 2023 Cuma 01:26 - Güncelleme:
West Ham'dan Arsenal'e çelme!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal ile West Ham karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı West Ham 2-0 kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Tomas Soucek ile 55. dakikada Konstantinos Mavropanos kaydetti.

Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikada West Ham forması giyen Said Benrahma, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın ardından Arsenal'i de yenen West Ham, galibiyet serisini üçe çıkararak 33 puana yükseldi. Üst üste ikinci maçından da galibiyet alamayan Arsenal ise 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Fulham deplasmanına gidecek. West Ham, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.