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Spor

West Ham'dan David Moyes kararı!

Premier Lig ekiplerinden West Ham, teknik direktör David Moyes'un sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
West Ham'dan David Moyes kararı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör David Moyes'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, David Moyes'in sözleşmesinin sona ereceği 2023/24 sezonunun sonunda karşılıklı rıza ile görevden ayrılacağını teyit eder." ifadeleri kullanıldı.

4 sezondur West Ham'ı çalıştıran 61 yaşındaki İskoç teknik adam, West Ham United ile geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayarak kulübe ilk Avrupa kupası şampiyonluğunu yaşatmıştı.

Moyes, West Ham'ın başında çıktığı 228 resmi maçta 102 galibiyet 43 beraberlik ve 83 mağlubiyet aldı.

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