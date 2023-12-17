West Ham'dan evinde rahat galibiyet!

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında West Ham United ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham, 3-0'lık skorla kazandı.

West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 32. dakikalarda Muhammed Kudüs, 74. dakikada Jarrod Bowen kaydetti. West Ham'ın her 3 golünde de asist Brezilyalı yıldız Lucas Paqueta'dan geldi.

Bu sonucun ardından West Ham puanını 27'ye yükseltti. Wolves ise 19 puanda kaldı.

West Ham, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak. Wolves ise Chelsea'yi konuk edecek.