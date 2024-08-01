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Spor

West Ham'dan Füllkrug'a dev teklif!

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Borussia Dortmund'a Niclas Füllkrug için bonuslarla birlikte 25 milyon euro teklif etti.

1 Ağustos 2024 Perşembe 20:10 - Güncelleme:
West Ham'dan Füllkrug'a dev teklif!
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West Ham United, forvet transferi için harekete geçti.

İngiliz temsilcisi, Niclas Füllkrug için Borussia Dortmund'a bonuslarla birlikte 25 milyon euro teklif etti.

Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Alman golcüsü için bonuslar dahil 30 milyon euro bekliyor. Ancak Dortmund, West Ham'dan gelen bu teklifi reddetmedi.

BAŞKA TEKLİF YOK!

West Ham United, kişisel şartlarda anlaşma sağladığı Füllkrug için 25 milyon euro'nun üzerine çıkmayacak. İngiliz ekibi, Füllkrug için Dortmund'dan ret yanıtı gelirse Aston Villa'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya çalışacak.

DORTMUND PERFORMANSI

Borussia Dortmund'a geçen yıl Werder Bremen'den transfer olan 31 yaşındaki Füllkrug, Dortmund'da çıktığı 43 maçta 15 gol attı ve 10 asist yaptı.

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