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Spor

West Ham'dan Nikolo Vlasic'e 30 milyon euro

West Ham United, CSKA Moskova'nın Hırvat 10 numarası Nikola Vlasic'i 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etti.

AA31 Ağustos 2021 Salı 13:26 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 13:26
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncuya ödenecek bonservis bedeli konusunda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Ham United, Vlasic için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmedeki performans kriterlerinin yerine gelmesi halinde İngiltere temsilcisi, 9 milyon euro daha ödeme yapacak.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 26 karşılaşmada 6 gole imza atan Vlasic, daha önce Everton'da İngiltere Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

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