İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • West Ham'dan Wolves karşısında 4 gollü galibiyet
Spor

West Ham'dan Wolves karşısında 4 gollü galibiyet

West Ham, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında evinde Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 32'ye yükseltti.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 00:19
West Ham'dan Wolves karşısında 4 gollü galibiyet
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında West Ham, Wolverhampton'ı konuk etti.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 42 ile 83. dakikalarda Konstantinos Mavropanos ve 66 ile 68. dakikalarda Taty Castellanos kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten West Ham, küme düşme hattının bir sıra üstündeki 17. sıraya yükseldi.

17 puanda kalan Wolverhampton ise ligin son sırasında yer aldı.

Premier Lig'in 33. haftasında West Ham, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Wolverhampton ise Leeds United'a konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.