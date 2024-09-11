Westbrook için ''üçlük'' eleştirisi

ESPN analisti Brian Windhorst, Denver Nuggets'ın yeni oyuncusu Russell Westbrook'un kariyerinde "bir daha asla" üç sayılık atış denemesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Windhorst, Westbrook'un üç sayı çizgisi gerisinden şut atmasına izin vermemenin, Nuggets'ın çıkarına olacağını ima etti:

"Açıkçası ben olsam bir daha asla üçlük denemesine izin vermezdim."

Westbrook, kariyeri boyunca iyi olmadığı bilinen üçlük atışlarında yalnızca %30,4'lük bir isabet oranına sahip. Russ ayrıca kariyerinde hiçbir sezonda bu alanda %34,3 barajını aşamamıştı.

35 yaşındaki oyuncu bu alanda geçtiğimiz sezon da çizgisinden çıkmamış, LA Clippers formasıyla çıktığı 68 karşılaşmada maç başına 2,3 denemede %27,3'lük bir üçlük isabeti oranı yakalayabilmişti.