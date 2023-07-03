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Spor

Westbrook, NBA tarihinin maaş kesintisi rekorunu kırdı

LA Clippers point guardı Russell Westbrook'un, NBA tarihinin maaş kesintisi rekorunu kırdığı bildirildi. Oyuncunun maaşında 47 milyon dolardan 4 milyon dolara inildi.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 12:58 - Güncelleme:
Westbrook, NBA tarihinin maaş kesintisi rekorunu kırdı
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LA Clippers point guardı Russell Westbrook'un, NBA tarihinin maaş kesintisi rekorunu kırdığı bildirildi.

Clippers, geçtiğimiz günlerde Westbrook'u iki yıllık bir anlaşma ile takımda tutmuş ve bunun için, geçen sezonki 47 milyon dolarlık maaşından sonra yaklaşık 4 milyon dolara inerek önemli bir kesinti yapmıştı.

HoopsHype, Westbrook'un bu maaş kesintisinin Blake Griffin'i geride bırakarak lig tarihindeki en yüksek maaş kesintisi olduğunu açıkladı.

Kariyer kazancı 339 milyon dolar olan Westbrook, geçtiğimiz sezon maç başına 30.2 dakika süre alarak 15.8 sayı, 4.9 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

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