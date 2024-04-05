İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9501
  • EURO
    34,7599
  • ALTIN
    2351.72
  • BIST100
    9415.41
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Westbrook'tan Jokic kıyaslamasına iddialı cevap!
Spor

Westbrook'tan Jokic kıyaslamasına iddialı cevap!

NBA'de Los Angeles Clippers forması giyen Russell Westbrook, triple-double konusunda Nikola Jokic'in kendisiyle kıyaslanamayacağını söyledi.

5 Nisan 2024 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Westbrook'tan Jokic kıyaslamasına iddialı cevap!
ABONE OL

LA Clippers guardı Russell Westbrook, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in triple-double performanslarının, kendisininkilerle kıyaslanamayacağını söyledi.

Westbrook, Jokic'in bu sezon da yoğun bir şekilde göstermeye devam ettiği triple-double performansları hakkında konuşurken, Nuggets süperstarının çok yetenekli olduğunu kabul etse de, kendi oyun tarzının onu ligdeki diğer oyunculardan ayırdığına inandığını belirtti:

"Kimse benim gibi değil. Orada bir duralım. Nikola harika bir oyuncu ama o ben değil, ben de o değilim. Tabii ki MVP ödülünü kazanmış olan, savunması zor bir oyuncu ve mükemmel de bir pasör. Doğru şekilde nasıl oynanacağını biliyor ve harika da bir rekabetçi."

Westbrook'un açıklaması Jokic'in Clippers'a karşı 36 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle bu sezonki 24. triple-double'ını yapmasının ardından geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.