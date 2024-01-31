İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3509
  • EURO
    32,9684
  • ALTIN
    2000.42
  • BIST100
    8496.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Westerlo, Allahyar'ı açıkladı

Belçika ekiplerinden Westerlo, son olarak Hull City'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada İranlı futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 20:18 - Güncelleme:
Westerlo, Allahyar'ı açıkladı
ABONE OL

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'den ayrılarak Belçika'nın yolunu tuttu.

Belçika ekibi Westerlo, Hull City'den 22 yaşındaki futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i 2.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Ailemize hoş geldin Allahyar!' ifadeleriyle transfer tanıtıldı.

Hull City, formasıyla bu sezon 8 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

WESTERLO'DA TANIDIK İSİMLER

Belçika Ligi ekibi Westerlo'da Süper Lig'den yolu geçmiş Sinan Bolat, Roman Neustadter, Emin Bayram, Ravil Tagir, Nacer Chadli gibi isimler yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.