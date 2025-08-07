İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Wilfred Ndidi: Beşiktaş'a katılmak benim için gerçekten harika

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, İstanbul'a inişinin ardından siyah beyazlı kulübünün sosyal medya hesabına açıklamalarda buluNDU.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Wilfred Ndidi: Beşiktaş'a katılmak benim için gerçekten harika
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Kamerunlu futbolcu Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı ekibe katılacak olmanın harika bir his olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, elinden gelenin en iyisini yaparak galibiyetler ve kupalar elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Son olarak İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Ndidi, siyah-beyazlı kulübün kendisini çok içten bir şekilde karşıladığını belirterek, "Beşiktaş formasını giymek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Formayı giymeden önce armayı öptüm. Bu benim için çok önemli. Bu, sevgiyi gösterir." diye konuştu.

Siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncu, "Formayı beğendim, harika. Gerçekten harika hissediyorum. Bu, Türkiye'ye ikinci gelişim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Beşiktaş'a katılmak benim için gerçekten harika bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlara da seslenen Ndidi, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu sezonun keyfini çıkarmalarını istiyorum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Takıma destek olmak, takımın bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım. Tabii elimden gelenin en iyisini yaparak daha fazla maç kazanmaya çalışacağım. Daha fazla galibiyet, daha fazla kupa demek."

Wilfred Ndidi'nin transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

