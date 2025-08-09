İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Wilfred Ndidi'den Beşiktaş açıklaması: Beni çok şaşırttı

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı kulübün sosyal medyasına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, 'Bu karşılamayı beklemiyordum, beni çok şaşırttı. Ardından formayı görünce çok sıcak, çok samimi bir karşılama hissettim. Hemen armasını öptüm, bu da çok güzel bir andı.' dedi.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Wilfred Ndidi'den Beşiktaş açıklaması: Beni çok şaşırttı
Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı takıma geldiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medyasına açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş'a transferi sebebiyle harika hissettiğini söyledi.

Farklı kulüplerden teklif aldığını ancak Beşiktaş'ın teklifinin ardından "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi." dediğini belirten Ndidi, "Farklı bir lig denemek istiyordum. O yüzden Beşiktaş'a gelmeye çok istekliydim. Burada olmak istedim çünkü yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni bir lig görmek istedim. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim ve buraya gelmeye çok istekliydim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a iner inmez kendisini kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban'ın karşıladığının altını çizen Ndidi, şöyle konuştu:

"Bu karşılamayı beklemiyordum, beni çok şaşırttı. Ardından formayı görünce çok sıcak, çok samimi bir karşılama hissettim. Hemen armasını öptüm, bu da çok güzel bir andı. İnternete girip şehre, kulübe, tarihine ve oyuncularına baktım. Abraham'ı zaten İngiltere'den tanıyorum. Oyunculara, teknik direktöre baktım."

"TAM ANLAMIYLA TAKIM OYUNCUSUYUM"

Kendisinin çok çalışkan bir futbolcu olduğunu belirten Ndidi, kişisel hedefler için oynamadığını da vurguladı.

Her zaman takımın kazanmasına odaklandığını dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Takım kazandığında bu, tüm oyuncular için en iyi olanıdır. Yani ben tam anlamıyla bir takım oyuncusuyum diyebilirim." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'taki hedeflerini ve taraftarlara mesajını da aktaran Wilfred Ndidi, şunları söyledi:

"En büyük hedefim, mümkün olduğunca çok maç kazanmak. Bu galibiyetler bize kupa getirecek ve bizi en üst seviyeye taşıyacak. Bu yüzden buranın benim için takıma dahil olmak ve birlikte daha çok maç kazanmak adına harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Taraftarlara sadece şunu söylemek istiyorum, oyunun tadını çıkarın, sezonun keyfini çıkarın. Bence gerçekten harika bir sezon olacak. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hepimiz için güzel bir sezon olsun."

