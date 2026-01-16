İSTANBUL 10°C / 3°C
Spor

Wilfred Ndidi'ye sürpriz talip! Kiralama teklifi masada

İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia'nın, Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifine hazırlandığı öğrenildi.

16 Ocak 2026 Cuma 14:30
Wilfred Ndidi'ye sürpriz talip! Kiralama teklifi masada
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden Valencia, geçen yaz da ilgilendiği Siyah-Beyazlılar'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi transfer listesinin en üst sırasına yazdı.

İspanyol basınından Tribuna Deportiva'nın haberine göre; Valencia yönetimi, Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haberde, ekonomik dengeleri gözeterek hareket eden İspanyol ekibinin, Ndidi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

Öte yandan Valencia'nın, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncunun sözleşmesine, sezon sonunda devreye girecek bir satın alma maddesi ekletmek istediği belirtildi.

Resmi teklifin kısa süre içinde Beşiktaş yönetimine iletilmesi bekleniyor.

Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Asıl mevkisi ön libero olan Nijeryalı futbolcu, gerektiğinde merkez orta saha rolünde de görev yapabiliyor.

BU SEZON NDIDI

29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

