Swansea City ile sözleşmesi biten ve henüz bir kulübe imza atmayan Wilfried Bony, transfer durumu hakkında konuştu.

"EN İYİ TEKLİFİ BEKLİYORUZ"

Wilfried Bony, "Menajerim, İtalya ve Türkiye'den bazı kulüplerle görüşüyor. En iyi teklifi bekliyoruz. En kısa zamanda bir kulüp bulmayı umuyorum" dedi.

Geçen sezon Al Arabi'de 7 maça çıkan Fildişili santrfor 5 gol attı. Bony, Swansea City kariyerinde ise 36 maçta 39 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)